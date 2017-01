article

1.6827549

VALKENSWAARD - In Valkenswaard is donderdagavond rond 21.00 uur een zwaargewonde man aangetroffen in een woning aan het Kloosterpark. De politie heeft een vrouw aangehouden als verdachte.

Zwaargewonde man aangetroffen in woning in Valkenswaard, vrouw opgepakt (video)

VALKENSWAARD - In Valkenswaard is donderdagavond rond 21.00 uur een zwaargewonde man aangetroffen in een woning aan het Kloosterpark. De politie heeft een vrouw aangehouden als verdachte.

http://www.bndestem.nl/misdaad-112/zwaargewonde-man-aangetroffen-in-woning-in-valkenswaard-vrouw-opgepakt-video-1.6827549

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6827725.1484258991!image/image-6827725.jpg

Valkenswaard,Steekpartij,EDtv

Valkenswaard