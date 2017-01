article

EINDHOVEN - In een loods aan de Gaasbeekstraat in Eindhoven is dinsdagavond laat een xtc-laboratorium aangetroffen. Twee mensen konden worden aangehouden. Op diverse andere locaties in de regio werden nog eens vijf personen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij het lab.

XTC-lab aangetroffen in Gaasbeekstraat Eindhoven, 7 arrestaties

