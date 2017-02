article

1.6882838

GOIRLE - Een wielrenner is zondagochtend gewond geraakt na een val op de Poppelseweg in Goirle. Hij is na eerste verzorging op de plaats van het ongeluk, met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Wielrenner met spoed naar ziekenhuis na valpartij bij Goirle

GOIRLE - Een wielrenner is zondagochtend gewond geraakt na een val op de Poppelseweg in Goirle. Hij is na eerste verzorging op de plaats van het ongeluk, met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

http://www.bndestem.nl/misdaad-112/wielrenner-met-spoed-naar-ziekenhuis-na-valpartij-bij-goirle-1.6882838

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6882845.1486293127!image/image-6882845.jpeg

Goirle,Ambulance

112 Nieuws