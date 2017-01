Vrachtwagenchauffeur niet vervolgd na ernstige aanrijding meisjes in Engelen

ENGELEN - De vrachtwagenchauffeur die betrokken was bij de aanrijding van twee fietsende meisjes (14 en 15) op 28 oktober 2015 op de kruising van De Haverlij met De Beverspijken in Engelen wordt niet vervolgd.

Volgens een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) is uit het onderzoek van politie en het OM is gebleken dat de man ten onrechte werd gezien als verdachte. „Uit het onderzoek is gebleken dat de man geen strafbaar feit heeft gepleegd”, aldus de woordvoerster woensdag.

Onderzoek

Volgens haar heeft de politie de afgelopen tijd uitvoerig en zorgvuldig onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaak en het ongeluk. Er is onder meer een technisch onderzoek gedaan op de kruising waar het ongeluk gebeurde. Voor een 3d-animatie is gebruik gemaakt van camerabeelden in de directe omgeving van het ongeluk. Ook heeft de politie meerdere keren gesproken met de betrokken chauffeur en getuigen.

Geen strafbaar feit

In oktober 2016 heeft de politie met een van de slachtoffers gesproken. Volgens de woordvoerster is uit het aanvankelijke onderzoek, de aanvullende getuigenverklaringen en uit de verklaring van een van de slachtoffers gebleken dat de bij het ongeval betrokken vrachtwagenchauffeur geen strafbaar feit heeft gepleegd.

Volgens de woordvoerster zijn de chauffeur, de slachtoffers en hun ouders hierover geïnformeerd.