GELDROP - Op het Bogardeind in Geldrop is woensdagochtend rond 9.20 uur een vrachtwagen tegen een huis gereden. De chauffeur zou bekneld zitten en een traumahelikopter is opgeroepen.

Vrachtwagen rijdt tegen huis in Geldrop

