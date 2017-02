Vijftienjarige Khadra uit Geldrop sinds zondag vermist

GELDROP - De politie is een zoekactie gestart naar de vermiste Khadra Abdi Adnan. Het vijftienjarige meisje uit Geldrop is sinds zondagmorgen niet meer gezien.

Khadra is van Somalische afkomst en was op het moment van verdwijning gekleed met een bruine jas met witte stukken op de schouders. Ook draagt ze een bruinkleurige hoofddoek en heeft ze een piercing-ringetje in haar neus.

Het meisje liet zondagavond het laatste iets van zich horen. Ze had telefonisch contact met haar vader en liet weten net na middernacht de bus vanuit Mierlo naar huis te pakken. Ze was daarvoor naar eigen zeggen in Someren geweest. Thuis kwam ze echter niet aan.

De politie richt zich met name op vrienden en schoolgenoten van het meisje. Mogelijk weten zij meer over de verblijfplek van Khadra.