Video | Waalwijkse oma komt met de schrik vrij: 'Ik heb niet meer geslapen'

* UPDATE 12.16 uur * WAALWIJK - Een 25-jarige man redde vannacht zijn oma uit haar woning in Waalwijk waarnaast een felle autobrand woedde. De vrouw raakte niet gewond en is alleen ontzettend geschrokken van het voorval.

Rond 03.30 uur stond een busje in brand tegen een woning aan in de Margrietstraat in Waalwijk. De bewoonster van de woning werd uit haar huis gehaald door haar kleinzoon.

Ruit

,,Ik werd wakker omdat er een paar keer werd aangebeld, maar ik durfde niet open te doen', vertelt de vrouw die anoniem wil blijven. De man die aanbelde was haar 25-jarige kleinzoon. Hij was na een avond stappen op weg naar huis en zag de brand. De man twijfelde niet en wou zijn oma uit haar woning halen. Toen zij niet reageerde op het aanbellen, heeft hij een ruit naast de deur ingeslagen en daarbij zijn hand verwond.

De oma werd opgevangen door politie-agenten. Zij maakt het naar omstandigheden goed, maar is flink geschrokken. ,,Ik heb vannacht niet meer geslapen."

De schade aan de woning lijkt nu mee te vallen. Het zou gaan om een stukje gesmolten regenpijp, maar zondag is nog niet nadrukkelijk gekeken naar wat er verder beschadigd is. De politie gaat er vanuit dat de brand is aangestoken.