Video | Politie sluit misdrijf niet uit bij dode in uitgebrande auto in Tilburgse bossen

* UPDATE 00:37 UUR * TILBURG - De politie sluit een misdrijf niet uit bij de uitgebrande auto waarin woensdagavond een stoffelijk overschot werd aangetroffen in een bosperceel aan de Koebrugse weg in Tilburg.

Woensdagavond werd even na 18.30 uur gemeld dat er een brand woedde in het bosperceel aan de Koebrugse weg. Ter plekke bleek het echter om een brandende auto te gaan. Tijdens het blussen ontdekten brandweerlieden dat er in de auto een - inmiddels overleden - persoon zat. Of het slachtoffer al dood was, óf door de brand om het leven is gekomen is nog niet bekend.

Sporenonderzoek

De brandweer riep de hulp van de politie in, die meteen de omgeving van het 'plaats delict' afzette. De brandweer plaatste schermen om de uitgebrande auto. Technisch rechercheurs en medewerker van het Nederlands Forensisch Instituut onderzoeken de plek en wrak verder op sporen.

In dit stadium zegt de politie geen enkel scenario uit te sluiten rond de brand en de dood van het slachtoffer, waarvan de identiteit noch het geslacht bekend zijn. Ook een misdrijf wordt niet uitgesloten. Uit de waarneming van een getuige dat op de auto geen kentekenplaten meer zaten, konden nog geen conclusies worden getrokken.