Video | Dertien agenten ingezet voor arrestatie buspassagier in Tilburg

* UPDATE 23.44 UUR * TILBURG – Onenigheid in een bus in Tilburg resulteerde woensdag in een arrestatie waarbij dertien agenten nodig waren. De arrestant wilde niet meewerken aan zijn aanhouding en zou ook enkele agenten hebben uitgescholden. Meerdere filmpjes van de arrestatie bij de bushalte aan de Conservatoriumlaan verschenen op internet.

Een medepassagier schrijft op Facebook dat er onenigheid was ontstaan over een broodje. ‘Jongen wil broodje niet wegleggen, buiten het niet mogen eten in de bus doet hij niks fout. Niet gescholden, niet bedreigd.’ In een filmpje dat hij bij het bericht plaatst, is te zien hoe twee agenten de jongen willen arresteren. De jongen is het daar niet mee eens en verzet zich tegen de aanhouding. Vervolgens verschijnen meer agenten in beeld. Het facebookbericht is inmiddels meer dan 1.600 keer gedeeld.



De politie was woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar. Tegenover opiniesite Joop heeft een woordvoerder verklaard dat de inzet noodzakelijk was om de situatie onder controle te krijgen. De man gaf in eerste instantie geen gehoor aan het verzoek van de politie en verzette zich vervolgens ook nog tegen de arrestatie. Daarbij zou hij de agenten ook hebben uitgescholden.