Verslagenheid groot na brand opslagloods van windsurfclub Hilvarenbeek

* UPDATE 14.43 UUR * HILVARENBEEK - Een opslagloods van Windsurfclub Beekse Bergen in Hilvarenbeek is vrijdag laat op de avond uitgebrand. De felle brand brak rond 23.00 uur uit.

Een beveiliger van de camping waar de loods op het terrein staat, zag de brand en schakelde de brandweer in. Door de grote vlammen werd de brand al snel opgeschaald naar een middelgrote brand. Vijf brandweerwagens kwamen ter plaatse om het vuur te blussen. Ook twee politiewagens kwamen op de melding af.

Verslagenheid groot

De loods is volledig uitgebrand. Er lagen lagen veel spullen van de surfclub in het pand en een hoop van die materialen zijn verloren gegaan.

Eén lid van de surfvereniging had er voor zeker 20.000 euro aan surfspullen liggen, zo liet hij geëmotioneerd weten. Ook een auto van een medewerker van de Beekse Bergen die naast de loods geparkeerd stond, is uitgebrand. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.

Volgens de voorzitter van de club zijn bijna al hun surfbezittingen verloren gegaan in de brand. Zaterdag kwamen de leden bij elkaar om de schade te bekijken. Slechts een aantal zeilen van de surfvereniging, die in de kantine lagen zijn gespaard gebleven.



Brandweer

De brandweer had rond 01.00 uur de brand onder controle en was enkel nog bezig met het nablussen van de brand. Zodra de brand volledig gedoofd is, onderzoeken de politie en brandweer wat de oorzaak van de brand is geweest.

