article

1.6812568

HELMOND – Twee aangehouden verdachten hebben een bekentenis afgelegd over hun betrokkenheid bij de fatale overval op de 86-jarige weduwe Mien Graveland in Helmond in 2014. En met de aanhouding van de derde verdachte deze week zijn alle direct betrokkenen opgespoord en lijkt de zaak opgelost, meldt een betrouwbare bron.

'Verdachten bekennen fatale overval op Mien Graveland in Helmond'

HELMOND – Twee aangehouden verdachten hebben een bekentenis afgelegd over hun betrokkenheid bij de fatale overval op de 86-jarige weduwe Mien Graveland in Helmond in 2014. En met de aanhouding van de derde verdachte deze week zijn alle direct betrokkenen opgespoord en lijkt de zaak opgelost, meldt een betrouwbare bron.

http://www.bndestem.nl/misdaad-112/verdachten-bekennen-fatale-overval-op-mien-graveland-in-helmond-1.6812568

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.5857368.1458820131!image/image-5857368.jpg

Helmond,Aanhouding,Overval

Helmond