Verdachte en slachtoffer steekincident AZC Oisterwijk minderjarig

* UPDATE 12.28 UUR * OISTERWIJK - Bij het AZC aan de Kievitsblekweg in Oisterwijk heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden. De p olitie rukte met meerdere auto's uit en heeft een 13-jarige verdachte aangehouden.

Volgens de politie is het slachtoffer, een 17-jarige jongen, tenminste één keer gestoken. Na het incident is hij met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd per ambulance, er was ook een traumahelikopter ter plaatse. Het incident gebeurde rond 18.45 uur. Volgens de politie gebeurde het in een woonunit op het terrein van het AZC.

Maatregelen

Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) komt een incident als dit niet vaak voor. In de eerste helft van het jaar werden 1.252 fysieke geweldsincidenten geregistreerd op opvanglocaties voor asielzoekers. In juni werd een medewerkster van het AZC door een 17-jarige bewoner bedreigd met een mes nadat ze wilde bemiddelen bij een ruzie. In februari nam het AZC in Oisterwijk maatregelen omdat het aantal meldingen van incidenten relatief hoog was in vergelijking met andere azc's. In 2015 werd daar 118 keer de hulp van de politie ingeroepen bij een incident.

In februari 2016 werden drie maatregelen aangekondigd om het aantal incidenten op azc Oisterwijk terug te dringen. Onder meer door minder alleenstaande minderjarigen op te vangen zodat de balans van aantal gezinnen en alleenstaande minderjarigen beter zou worden.

De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de steekpartij.