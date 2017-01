Vader op A2 bij Zaltbommel aangehouden voor ontvoeren dochtertje (3)

* UPDATE 16.38 UUR * ZALTBOMMEL - De politie heeft vrijdagmorgen een 35-jarige man uit Zwijndrecht gearresteerd op de A2 bij Zaltbommel. Hij wordt ervan verdacht zijn 3-jarige dochter te hebben ontvoerd. De man zit voorlopig vast en wordt verhoord. Het meisje is weer terug bij haar moeder.

De melding van de ontvoering kwam in de ochtend binnen bij de eenheid Rotterdam. ,,Er is sprake geweest van een conflict in relationele sfeer", vertelt een woordvoerder van de politie. ,,Het meisje zou zonder toestemming door haar vader zijn meegenomen. Daar hebben we toen op ingezet, en de man is door collega's aangehouden op de A2 bij Zaltbommel."

Botsing

De auto van de man werd na signalering ter hoogte van tankstation de Lucht-West aantroffen. Daar probeerde hij te vluchten voor zijn aanhouding door met hoge snelheid over de parkeerplaats te rijden, in de richting van de snelweg. Door het gevaarlijke rijgedrag en de aard van de melding besloot de politie om de man klem te rijden. Daarbij is hij tegen een vrachtwagen gebotst, waarna hij kon worden gearresteerd. Zijn 3-jarige dochter zat bij hem in de auto, maar maakt het goed. Ook de man is niet gewond geraakt. Het meisje is inmiddels weer terug bij haar moeder.

De politie gaat met alle betrokkenen spreken en om te kijken of er inderdaad sprake is geweest van een ontvoering. Door de aanrijding en de aanhouding ontstond er vrijdagochtend een file de A2 tussen Waardenburg en Kerkdriel.