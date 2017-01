article

TILBURG – Opnieuw is er een Volkswagen Golf uitgebrand in Tilburg. Aan de Indigolaan stond op zaterdagavond een auto in lichterlaaie. Eerder deze avond brandde een Volkswagen uit aan de Perosistraat.

Tweede Volkswagen Golf die uitbrandt op oudejaarsavond in Tilburg

112 Nieuws