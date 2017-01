article

1.6831567

DEN BOSCH – Twee personenauto’s van hetzelfde echtpaar stonden in de nacht van zaterdag op zondag in lichterlaaie aan de Buitenpeperdreef in Den Bosch. Één van de branden werd kort na 03.00 uur opgemerkt. Al snel bleek dat niet één maar twee auto’s in brand stonden.

Twee auto's van hetzelfde echtpaar staan in lichterlaaie in Den Bosch

DEN BOSCH – Twee personenauto’s van hetzelfde echtpaar stonden in de nacht van zaterdag op zondag in lichterlaaie aan de Buitenpeperdreef in Den Bosch. Één van de branden werd kort na 03.00 uur opgemerkt. Al snel bleek dat niet één maar twee auto’s in brand stonden.

http://www.bndestem.nl/misdaad-112/twee-auto-s-van-hetzelfde-echtpaar-staan-in-lichterlaaie-in-den-bosch-1.6831567

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6831569.1484460678!image/image-6831569.jpg

Den Bosch,Brand,Brandweer

112 Nieuws