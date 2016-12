article

*UPDATE 09.12 UUR * BOXTEL – Een 59-jarige automobilist is woensdagochtend het spoor op gereden in Boxtel. Daardoor reden tussen Boxtel en Oisterwijk enige tijd geen treinen. Inmiddels is het voertuig van het spoor gehaald en wordt het treinverkeer hervat.

Treinverkeer tussen Boxtel en Oisterwijk hervat

