Toename van stroomgebruik leidt naar vondst hennepkwekerij in de Reeshof

TILBURG – Tijdens een actiedag in de Tilburgse wijk Reeshof is woensdag een hennepkwekerij ontdekt. Dat meldt de politie op Facebook.

Volgens de netbeheerder was er een forse toename van stroomverbruik te zien in de Leekstraat in Tilburg. Agenten controleerden de woningen aan de straat met toestemming van de bewoners. In één van de huizen was niemand thuis, maar omdat de politie sterke vermoedens had dat hier een kwekerij was gevestigd, is de woning alsnog betreden dankzij een machtiging.



In het huis werd een hennepkwekerij gevonden met 240 planten. Ook was er sprake van diefstal van stroom. In een andere woning werd een imitatievuurwapen gevonden. Deze is in beslag genomen.