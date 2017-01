Tilburgse escaperoom is schuldig aan ongeluk waarbij man zijn heup brak

BREDA – Een escape room in Tilburg is schuldig aan de gebroken heup die een man uit Goirle heeft overgehouden aan het avontuur. Het bedrijf en de exploitanten moeten daarom de schade aan de man vergoeden.

De destijds 63-jarige man was in 2015 tijdens een bedrijfsuitje op bezoek in de escaperoom. Door puzzels en raadsels op te lossen moest hij samen met zijn collega’s binnen de tijd zien te ontsnappen uit de afgesloten ruimte. De man ging onderuit op een trap en liep een gecompliceerde breuk op aan zijn toch al kwetsbare heup, aldus zijn advocaat André van Schaick.



Onveilig

Omdat de trap volgens de man onveilig was, sleepte hij het bedrijf en de exploitanten voor de rechter. De rechter ging zelf kijken in de escaperoom en gaf de man deze week gelijk. Het bedrijf had voor meer veiligheidsvoorzieningen en waarschuwingen moeten zorgen.



De exacte schade van het slachtoffer is nog niet bekend omdat onduidelijk is hoe zijn heup zal herstellen. De trap in de escaperoom is na het ongeluk aangepast.