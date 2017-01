Tilburger dacht dat hij aan Groenstraat handzeep opsloeg in plaats van drugs

BREDA – De 43-jarige eigenaar van het bedrijf aan de Groenstraat, waar in juni 2015 drie kilo speed en 8.800 liter mdma-grondstof formamide werd gevonden, zegt dat hij dacht dat hij handzeep opsloeg. Officier van justitie Jan Bezem geloofde daar maandag geen sikkepit van. Hij eiste dertig maanden cel.

Het was een hal zo groot als een voetbalveld en een oude vriend van hem vroeg destijds of die een pallet handzeep zou kunnen stallen. De verdachte vond dat goed. Hij kon er namelijk behoorlijk mee verdienen. Toen de pallets werden geplaatst scheurden er twee vaten op de pallets en toen had al duidelijk moeten zijn dat het geen zeep was, maar een plakkerig chemisch goedje, dat kan worden gebruikt voor de productie van mdma.



Hoog rendement

​Bezem telde de zaken bij elkaar op. ,,Als er al gerommel is met een niet met vrachtbrieven geverifieerd transport, als je een rendement kan halen van 50 procent en als het dan ook nog eens over de vloer stroomt, moet je weten dat het te maken heeft met drugs.’’ En volgens Bezem bewijst het aantreffen van nog eens drie kilo speed in de loods en andere drugsgerelateerde spullen dat de verdachte goed wist wat hij deed.



Volgens advocaat Serge Weening moet de man worden vrijgesproken. ,,Googlet u maar op formamide. U komt niets over drugs tegen. Ja, één bericht, over deze zaak.’’ Volgens Weening zou het heel goed kunnen dat een medewerker van de verdachte, die nog een deel van de loods huurt, verantwoordelijk is voor de speed en de andere producten. De speed werd immers in diens deel van de loods gevonden. Wel hadden beide mannen de sleutel van de tussendeur.

Overigens is de man die de formamide zou hebben geleverd nooit gevonden. Die blijft spoorloos.



​De rechtbank doet 6 februari uitspraak.