Taakstraf geëist tegen ex-hoofd beveiliging gevangenis Vught

* UPDATE 11.36 UUR * VUGHT - De officier van justitie heeft 120 uur taakstraf geëist tegen het voormalig hoofd beveiliging van de gevangenis in Vught. De 60-jarige man wordt ervan verdacht dat hij een groot aantal spullen uit de penitentiaire inrichting (PI) mee naar huis heeft genomen.

De officier gaf aan rekening te hebben gehouden met het feit dat het vergrijp al grote consequenties heeft gehad voor de verdachte.



Ontslagen

De man werd in april 2014 ontslagen. Terecht, zo oordeelde de Centrale Raad van Beroep op 5 januari van dit jaar. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor het stelen van veertig meter hekwerk, portofoons en een hogedrukreiniger. Bij de Centrale Raad van Beroep stelde de man eerder dat al die spullen niet meer werden gebruikt en dat het binnen de gevangenis gebruikelijk was om zulke spullen zonder schriftelijke toestemming mee naar huis te nemen. De rechter veegde beide argumenten van tafel.



De man verklaarde woensdag in de rechtbank dat hij toestemming had om de hogedrukreiniger mee te nemen. ,,Het ding was kapot, ik heb 'm een dag thuis gehad en daarna naar de stort gebracht." Ook voor het hekwerk, dat de man wilde gebruiken voor zijn watersportvereniging, zou toestemming zijn verleend. ,,Het lag er al jaren, ongebruikt."

Noodzakelijk geweld

Als hoofd van de complexbeveiliging sloeg de man ook een geboeide gedetineerde in het gezicht. 'Ernstig plichtsverzuim', vond de directie van de PI Vught. ,,Dat weegt nog zwaarder als die medewerker een leidinggevende is en dus een voorbeeldfunctie vervult", schrijven de rechters in het vonnis van de Centrale Raad van Beroep. De man stelde dat geweld noodzakelijk was om de gevangene tot bedaren te brengen.