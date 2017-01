Stiefzoon aangehouden vanwege vernielingen Oss; stiefvader volgt zijn voorbeeld

OSS - De politie heeft zaterdagavond een stiefvader en -zoon korte tijd na elkaar aangehouden omdat zij vernielingen hadden aangericht in het centrum van Oss.

De 26-jarige stiefzoon liep als eerste tegen de lamp. Omstreeks 23.30 uur werd hij vanwege zijn gedrag uit een horecazaak gezet aan de Eikenboomgaard. Even later probeerde de man bij een ander café aan drank te komen, maar dat werd hem geweigerd. Daarop besloot de man een terrashaard te slopen en een glas tegen de ruit van het café te gooien.

Vervolgens was de 41-jarige stiefvader aan de beurt. Hij was samen met de moeder van de vernieler ook in het centrum van Oss aanwezig. Zij gaven bij agenten aan dat zij het niet normaal vonden dat hun zoon was aangehouden. De agenten waren niet onder de indruk van de klacht.

Daarop besloot de stiefvader om het voorbeeld van zijn zoon te volgen. Hij pakte een steen op en gooide deze tegen de ruit van het café waar zijn zoon uit verwijderd was. Ook de 41-jarige werd aangehouden.