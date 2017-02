Scooterrijder in Tilburg komt hard ten val door gespannen hondenriem

TILBURG - Een scooterrijder kwam woensdagavond lelijk ten val op het fietspad aan de Dalemdreef in Tilburg. De man raakte een gespannen hondenriem van een vrouw die haar husky's aan het uitlaten was.

De vrouw liet haar twee husky's uit op het grasveld naast het fietspad. Eén van de honden rende terug naar het veldje om een plas te doen terwijl de vrouw het fietspad al overstak.

De berijder van de scooter had niet door de hond was aangelijnd en reed door. Hierdoor raakte hij de hondenriem en kwam hij een paar meter verderop ten val. Na de val bleef het slachtoffer op de grond liggen, met een been in een niet natuurlijke stand.



Ambulancepersoneel heeft het been van de man ter plaatse gespalkt. Daarna is hij overgebracht naar het ziekenhuis. De hond raakte niet gewond.