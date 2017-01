Rope Rescue Team redt op hoog niveau

TERNEUZEN - Ze zijn verantwoordelijk voor bijzondere reddingsoperaties: het Rope Rescue Team (RRT). Woensdagavond kwamen ze weer in actie, bij een bouwvallig pand in de 1e Verbindingsstraat in Terneuzen. Daar wisten ze een persoon, die medische hulp nodig had, op veilige wijze uit het huis te krijgen.

Er zijn vier RRT's in Nederland. Een ervan heeft Terneuzen als uitvalsbasis en bestrijkt heel Zeeland en het deel van West-Brabant tot de A16 bij Breda. ,,We worden gemiddeld vijf à zes keer per jaar ingezet", zegt ploegleider Martin Sparreboom.

Windturbines en kerktorens

Het RRT bestaat sinds 2008, aldus Sparreboom. Het team is opgericht om calamiteiten het hoofd te bieden op grote hoogten of moeilijk bereikbare locaties. Denk aan: windturbines, hoogspanningsmasten, kerktorens, kelders, sluizencomplexen en tanks en silo's op industriële terreinen. Maar ook bijvoorbeeld de plek voor deltavliegers in de duinen bij Zoutelande. ,,Daar komen we toch wel één keer per jaar."

Het Rope Rescue Team werkt - de naam zegt het al - met allerlei soorten touwsystemen. Vaak worden ingenieuze constructies gemaakt om slachtoffers te kunnen vervoeren. Woensdagavond was de inzet in Terneuzen nodig omdat de hoogwerker niet goed bij het huis kon komen en de situatie niet veilig genoeg was om veel hulpverleners op de bovenverdieping te laten werken. ,,Uiteindelijk hebben we de brancard met stuurtouwen naar beneden gekregen", zegt Sparreboom.

Het team telt twaalf mensen. ,,Die komen uit verschillende disciplines. Het zijn niet alleen brandweervrijwilligers, maar ook mensen die normaal bij ambulancedienst of politie werkzaam zijn. Die expertise is zeer welkom, want als we als eerste hulpverlener arriveren, willen we als het nodig is bijvoorbeeld ook ter plekke medische zorg kunnen verlenen."

Intensief

De RRT'ers volgen een intensieve opleiding. ,,Daarnaast bieden we elke week een oefenavond aan. Alle teamleden zijn verplicht minimaal 25 oefenavonden op jaarbasis te volgen. Dat is een serieuze inspanning. Het vraagt veel van de mensen, maar ze doen het met hart en ziel."

Omdat ze maar beperkt echt nodig zijn, is elke inzet bijzonder, zegt Sparreboom. ,,Onze mensen willen erbij zijn. Dat stralen ze ook uit. Het gaat natuurlijk om situaties met ellende, maar tegelijk wil je ook je kennis kunnen inzetten."

In de lokale politiek wordt de noodzaak van het RRT soms ter discussie gesteld, juist omdat het niet vaak in actie hoeft te komen. Sparreboom kent die geluiden. ,,Ik sta er natuurlijk gekleurd in, maar het is kortzichtig om te zeggen: we kunnen die teams wel opheffen. Dat kan ertoe leiden dat we een probleem niet kunnen oplossen of pas na heel veel tijd. Dan ben je mogelijk niet meer bezig een slachtoffer te redden, maar te bergen."