EINDHOVEN - Een politieauto is in de nacht van donderdag op vrijdag in Eindhoven bekogeld met een molotovcocktail. Een man gooide het projectiel op de Oudestadsgracht naar de geparkeerde auto, maar wist het voertuig niet te raken.

Politieauto met molotovcocktail bekogeld in Eindhoven

