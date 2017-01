Politie vindt 'mini-drugslab' in Tilburg en houdt 40-jarige bewoner aan

* UPDATE 19.37 UUR * TILBURG - De politie heeft woensdag vroeg op de avond een 'mini-drugslab' gevonden in Tilburg. Het laboratorium werd gevonden aan de Koestraat. Agenten hebben de 40-jarige bewoner aangehouden.

De politie kwam het laboratorium op het spoor door een tip die via de meldkamer was binnengekomen. Toen agenten een kijkje in de woning namen, troffen ze de 40-jarige bewoner en zijn mini-lab aan. ,,Kennelijk was de bewoner voor z'n eigen bezig", vertelt politiewoordvoerder Esther Boot. Volgens haar huurt de man een deel van de bovenverdieping van het pand aan de Koestraat.

Onder invloed

Behalve de politie was er ook een ambulance aanwezig. Boot: ,,De man was zelf onder invloed. Hij moest eerst onderzocht worden voordat ze hem konden aanhouden." Het staat volgens Boot vast dat de Tilburger synthetische drugs aan het produceren was. Maar het kan nog niet worden uitgesloten of het om GHB, xtc of een andere soort drug gaat. De politie doet nog verder onderzoek.