Politie pakt winkeldief dankzij camera's in Terneuzen

TERNEUZEN - De politie heeft donderdagmiddag dankzij camera's in de binnenstad een winkeldief snel kunnen aanhouden.

De politie kreeg rond 14.30 uur een melding dat de man bij de Blokker in Terneuzen een drone had gestolen en er te voet vandoor was gegaan. Via de camera's in in de binnenstad van Terneuzen de politie de bewegingen van de man volgen; waarna agenten hem aantroffen voor een woning in het centrum. Even later werd daar ook de gestolen drone aangetroffen. De man is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Dat meldt de politie Zeeuws-Vlaanderen op zijn Facebook-pagina.