TILBURG – De politie onderzoekt een brand die in de nacht van zondag op maandag heeft gewoed bij een Surinaams eethuis aan de Noordhoekring in Tilburg. Het vermoeden bestaat dat de brand is aangestoken.

Politie onderzoekt mogelijke brandstichting bij Surinaams eethuis in Tilburg

112 Nieuws