VEEN – In Veen stond zaterdagavond omstreeks 19.00 uur een stapeltje autobanden in brand. In de nacht van vrijdag op zaterdag waren er in Veen ook al autobanden in brand gestoken.

Opnieuw brandende autobanden in Veen

