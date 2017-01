article

1.6802061

VLISSINGEN - Een onrustige nieuwjaarsnacht in Vlissingen. De Mobiele Eenheid (ME) moest ingrijpen in de Bloemenbuurt waar auto's in brand werden gestoken en politievoertuigen vernield.

Onrust in Vlissingen: politievoertuigen vernield, auto in brand, ME ingezet

VLISSINGEN - Een onrustige nieuwjaarsnacht in Vlissingen. De Mobiele Eenheid (ME) moest ingrijpen in de Bloemenbuurt waar auto's in brand werden gestoken en politievoertuigen vernield.

http://www.bndestem.nl/misdaad-112/onrust-in-vlissingen-politievoertuigen-vernield-auto-in-brand-me-ingezet-1.6802061

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6802071.1483259756!image/image-6802071.jpg

112

Zeeuws nieuws