Nog lang rooklucht na brand bij Tilburgs recyclingbedrijf

*UPDATE 00:01 UUR * TILBURG - Het sein brand meester is afgegeven voor de brand bij recyclingbedrijf CVB aan de Centaurusweg in Tilburg. De brandweer zal het vuur gecontroleerd laten uitbranden. Dit kan nog enkele uren duren, laat Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weten op Twitter. De rooklucht blijft waarschijnlijk nog lang hangen.

De brand ontstond rond 19.15 uur in een shredder, een machine die grote balen papier kan persen. Er was veel rookontwikkeling. De brandweer rukte met vijf eenheden uit en wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde.

Op het moment dat de brand ontstond waren er nog werknemers in het pand aanwezig. Zij konden op tijd naar buiten komen. Niemand raakte gewond.

CVB recyclet vooral papier en plastic. In 2011 werd het bedrijf ook door een hevige brand getroffen. Toen stond het nog te boek als Heijnen Papierhandel. Het pand is toen volledig afgebrand.



De shredder werd rond 20.30 uur weer even aangezet zodat brandweer de inhoud kon blussen. Hoe het vuur kon ontstaan is nog niet bekend.