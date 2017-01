article

TILBURG – Een lid van No Surrender en een bekende van de politie is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden. De man wordt ervan verdacht een vrouw tegen haar wil te hebben vastgehouden en mishandeld. De politie deed een inval bij het woonwagenkamp waar de man woont.

No Surrender-lid mishandelt vrouw en houdt haar vast in Tilburgse woning

