VLAKE - De Vlaketunnel in de A58 was in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw het decor van een opmerkelijk incident. Dit keer geen kettingbotsing of verloren hoogwerker zoals eerder deze maand, maar een fietser die in beschonken toestand van de ene naar de andere kant probeerde te komen.

Man fietst dronken door Vlaketunnel

