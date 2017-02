article

* UPDATE 22.48 UUR * HELMOND - In het kanaal in Helmond is zondagmiddag rond 17.00 uur het lichaam van een vrouw gevonden, ter hoogte van de Kanaaldijk N.W. Volgens de politie gaat het om een vrouw van middelbare leeftijd.

Lichaam vrouw gevonden in kanaal in Helmond

