Jongens (12) vinden kogels op weg van/naar school in Zaltbommel

ZALTBOMMEL – Twee jongens van twaalf vonden in Zaltbommel 8 patronen. De vondst is waarschijnlijk op donderdag gedaan toen de jongens, die in de polder wonen, van of naar school fietsten. Dit vertelt wijkagent Hendrik Rietstra.

Nadat de jongens de kogels hadden gevonden en meegenomen, kwam het voorval ter sprake bij de ouders. ,,Die besloten toen om ons in te lichten, wat heel prettig was", aldus Rietstra. ,,Met de jongens zijn we 's avonds naar de vindplaats gereden. Daar hebben we de plek nader bekeken." De agenten konden in het donker echter niets noemenswaardig vinden.

Rietstra: ,,We weten alleen om wat voor munitie het moet gaan en dat die kogels in een plastic houder komen. De jongens hadden die ook gevonden, maar wij konden geen houder meer vinden. We hebben de ouders en de jongens op het hart gedrukt om ons of de politie in het vervolg gelijk te bellen. Ik houd altijd mijn hart vast bij zoiets. Gelukkig dat er niks gebeurd is en dat deze kogels uit de roulatie zijn. Dan kunnen ze tegen niemand gebruikt worden."

Er is nog meer onderzoek gedaan bij de vindplaats van de patronen, ook in het daglicht. Daar kwam niks bijzonders uit, al vermoedt Rietstra dat de kogels uit het criminele circuit afkomstig zijn. De munitie is geborgen en naar de technische recherche gestuurd.

Wijkagent Hendrik Rietstra deelde de opmerkelijke vondst ook op zijn Twitterkanaal.