article

1.6837456

TILBURG – Een 18-jarige jongen uit Berkel-Enschot is dinsdagavond in Tilburg opgepakt omdat hij zijn vriendin in elkaar geslagen had. Ook dreigde hij haar neer te steken. Het 18-jarige slachtoffer kon niet meer rechtop staan van de pijn en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Ze deed aangifte van mishandeling.

Jongen (18) pikt relatiebreuk niet en slaat vriendin in elkaar

TILBURG – Een 18-jarige jongen uit Berkel-Enschot is dinsdagavond in Tilburg opgepakt omdat hij zijn vriendin in elkaar geslagen had. Ook dreigde hij haar neer te steken. Het 18-jarige slachtoffer kon niet meer rechtop staan van de pijn en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Ze deed aangifte van mishandeling.

http://www.bndestem.nl/misdaad-112/jongen-18-pikt-relatiebreuk-niet-en-slaat-vriendin-in-elkaar-1.6837456

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.5151185.1439405986!image/image-5151185.jpg

Tilburg

Tilburg