AARLE-RIXTEL - Een aantal 'jochies' hebben donderdag aan het einde van de middag een ijzerdraad over de weg gespannen bij de Laarbrug in Aarle-Rixtel. Dat meldt wijkagent Gerrit van Zanten zondag. Hij is opzoek naar de daders.

'Jochies' spannen ijzerdraad over de weg in Aarle-Rixtel, politie zoekt daders

