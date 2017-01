Jamal Williams uit Boxtel nam het op voor vrouwen en moest dat bijna met dood bekopen



BOXTEL/EINDHOVEN - Eén opmerking over de onbeschofte behandeling van vrouwen die in de rij stonden bij een Eindhovense kroeg werd Jamal Williams uit Boxtel zaterdagavond bijna fataal. Drie mannen sloegen hem tegen de grond. Boxtelaar Williams, die opgroeide in Vught, belandde in kritieke toestand in het Catharinaziekehuis.

„Uit een scan is gebleken dat hij door de klap op de grond zijn hersenen zijn gaan bloeden”, vertelt zijn moeder Patricia Peters maandagochtend vanuit het ziekenhuis. „Hij is gelukkig inmiddels stabiel.”

Vader Greg Williams woont aan de andere kant van de oceaan. ‘Oom Fredrick’ startte razendsnel een benefietactie zodat ook hij vanuit Arkansas (Amerika) naar Nederland kan komen om bij zijn enige zoon te zijn. In 17 uur tijd zamelde hij 4.610 dollar in voor een vliegticket en overige kosten.

Eén verdachte

De politie wil niet veel kwijt over de ernstige mishandeling van Jamal maar meldt wel dat één verdachte nog dezelfde avond is aangehouden. Het betreft een 18-jarige Eindhovenaar. De mishandeling vond plaats rond 2.00 uur voor Club Twentyone op het Stratumseind. „De 18-jarige zit vast voor verder onderzoek en wordt woensdag voorgeleid aan de rechter commissaris. De politie onderzoekt wat er in de bewuste nacht precies is gebeurd en wat de aanleiding was voor deze mishandeling.”

Shandor Veerman, eigenaar van TwentyOne bevestigt het verhaal. De vermoedelijke daders waren geen bekenden van de club, stelt hij. Frank van Dijk, eigenaar van het naastgelegen Café Sands heeft gekeken of de vechtpartij te zien is op de beelden van zijn camera’s maar dat is niet het geval. Het gebeurde net buiten beeld.



Lees dinsdag meer over de mishandeling van Jamal Williams in het Brabants Dagblad, editie Den Bosch.

