TILBURG - In een woning aan Sambeekerf in Reeshof is dinsdag een hennepkwekerij aangetroffen. Eén persoon is aangehouden, zo melden de wijkagenten van Reeshof op Twitter.

Hennepkwekerij met 230 planten aangetroffen in Reeshof Tilburg

Tilburg,Drugs,Politie

112 Nieuws