Hardleerse Tilburger zonder rijbewijs leidt politie naar eigen hennepkwekerij

TILBURG - Een 49-jarige Tilburger is vrijdag betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Toen de politie de vrouw van de verdachte hielp met spullen uit het voertuig in de woning te zetten, roken zij een enorme henneplucht en ontdekten een kwekerij.

De man werd betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs toen hij over de Koolhovenlaan in Tilburg reed. Het was niet de eerste keer dat de man gepakt werd vanwege dit feit. Alleen afgelopen jaar al heeft de politie de Tilburger drie keer bekeurd vanwege rijden zonder geldig rijbewijs. Hij rijdt volgens de politie sinds 1994 met een ongeldig verklaard rijbewijs.

373 planten

Na het afnemen van het rijbewijs hielp de politie de vrouw mee om haar spullen vanuit de wagen in haar woning te zetten. In de woning rook het volgens de politie sterk naar hennep. Op de zolder van de woning stonden 373 hennepplanten. De elektra om de kwekerij te voorzien van stroom was volgens de wijkagenten uit de Reeshof zeer gevaarlijk aangesloten, waardoor er direct brandgevaar was.

Zowel de man als de vrouw zijn na het ontdekken van de kwekerij gearresteerd. Ook het voertuig van de verdachte werd in beslag genomen.