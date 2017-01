article

1.6845720

TILBURG - Twee jongens van 18 jaar oud zijn vrijdagnacht beroofd en een van hen is in elkaar geslagen door een groep van tien tot vijftien jongeren op de Componistenlaan in Tilburg.

Groep van 15 jongeren slaat in op Tilburgers en berooft hen

TILBURG - Twee jongens van 18 jaar oud zijn vrijdagnacht beroofd en een van hen is in elkaar geslagen door een groep van tien tot vijftien jongeren op de Componistenlaan in Tilburg.

http://www.bndestem.nl/misdaad-112/groep-van-15-jongeren-slaat-in-op-tilburgers-en-berooft-hen-1.6845720

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6236752.1470138851!image/image-6236752.JPG

Tilburg,Mishandeling

Tilburg