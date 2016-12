article

HELMOND - De politie vond zondagmiddag rond 17.10 uur een geladen vuurwapen in een woning in de wijk Rijpelberg in Helmond. Het wapen was klaar voor gebruik. De politie arresteerde een man. Hij is meegenomen naar het bureau, meldt de politie op Twitter.

Geladen vuurwapen, klaar voor gebruik, gevonden in woning Helmond

