article

1.6803219

OSS – De 22-jarige vrouw uit Geffen die tijdens nieuwjaarsnacht werd aangereden in Oss is zondag in het ziekenhuis overleden. Dat bevestigt een familielid van het slachtoffer.

Geffense (22) overleden na aanrijding in Oss

OSS – De 22-jarige vrouw uit Geffen die tijdens nieuwjaarsnacht werd aangereden in Oss is zondag in het ziekenhuis overleden. Dat bevestigt een familielid van het slachtoffer.

http://www.bndestem.nl/misdaad-112/geffense-22-overleden-na-aanrijding-in-oss-1.6803219

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6802392.1483275295!image/image-6802392.jpg

Oss,Geffen,Aanrijding,Politie

112 Nieuws