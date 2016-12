article

1.6801179

* UPDATE 17.22 uur * TILBURG - De politie in Tilburg heeft aan de Munttorenstraat in Tilburg een drietal garageboxen opengemaakt in de zoektocht naar vuurwerk. Daarbij heeft de politie naar eigen zeggen 'zelfgemaakte explosieven' gevonden. De EOD is aanwezig voor verder onderzoek.

EOD opgeroepen voor vondst zelfgemaakte explosieven in Tilburg

* UPDATE 17.22 uur * TILBURG - De politie in Tilburg heeft aan de Munttorenstraat in Tilburg een drietal garageboxen opengemaakt in de zoektocht naar vuurwerk. Daarbij heeft de politie naar eigen zeggen 'zelfgemaakte explosieven' gevonden. De EOD is aanwezig voor verder onderzoek.

http://www.bndestem.nl/misdaad-112/eod-opgeroepen-voor-vondst-zelfgemaakte-explosieven-in-tilburg-1.6801179

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6801181.1483198833!image/image-6801181.jpg

Tilburg,Politie

112 Nieuws