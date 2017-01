article

1.6856391

TERNEUZEN - De politie heeft woensdag in Terneuzen een vrouw aangehouden die met drank op achter het stuur was gekropen. Ze viel op doordat ze met haar auto - waarin ook kinderen zaten - op de Churchillaan tegen een lantaarnpaal was gereden.

Dronken vrouw met kinderen in auto ramt lantaarnpaal in Terneuzen

TERNEUZEN - De politie heeft woensdag in Terneuzen een vrouw aangehouden die met drank op achter het stuur was gekropen. Ze viel op doordat ze met haar auto - waarin ook kinderen zaten - op de Churchillaan tegen een lantaarnpaal was gereden.

http://www.bndestem.nl/misdaad-112/dronken-vrouw-met-kinderen-in-auto-ramt-lantaarnpaal-in-terneuzen-1.6856391

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6856396.1485376402!image/image-6856396.jpg

112

Zeeuws nieuws