Dronken bestuurder zonder geldig rijbewijs veroorzaakt aanrijding in Tilburg

* UPDATE 10.50 UUR * TILBURG – Een dronken 31-jarige man uit Rijen heeft woensdagochtend rond zeven uur een verkeersongeluk veroorzaakt op de kruising van de Dongenseweg met de Albionstraat in Tilburg. Een 50-jarige uit St. Willebrord raakte daarbij gewond. Dat meldt de politie.

De man uit Rijen wilde op de Dongenseweg linksaf slaan de Albionstraat in. Hij verleende daarbij geen voorrang aan de 50-jarige man, met een botsing als gevolg. Eén van de twee voertuigen belandde door de aanrijding tegen een lantaarnpaal en raakte zwaar beschadigd.

De man uit St. Willebrord had last van nekklachten en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De veroorzaker van het ongeluk, de Rijenaar, moest een blaastest doen en blies ruim drie keer het toegestane maximum. Zijn rijbewijs was ongeldig verklaard omdat hij niet deelgenomen had aan een verplichte cursus die door de rechter was opgelegd, nadat hij eerder al eens betrapt was op het rijden onder invloed