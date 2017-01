Drie jongens vervolgd voor Tilburgse sextingzaak; 16-jarige verdacht van verspreiden kinderporno



Google+

WhatsApp Foto's 1 Reacties Reageer

Fotograaf iStock

TILBURG - Drie jongens worden vervolgd vanwege hun betrokkenheid bij de sextingzaak die in januari 2016 speelde op scholen in Tilburg. Het gaat om een 16-jarige Tilburger, een 17-jarige jongen uit Waalwijk en een 17-jarige die in België woonachtig is. Twee Tilburgse meisjes kunnen opgelucht ademhalen, hun zaak is geseponeerd. Volgens een woordvoerder van het OM zijn zij ten onrechte aangemerkt als getuige.