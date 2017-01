article

* UPDATE 08.50 uur * HEUSDEN - Drie huizen in de Putterstraat in Heusden staan in brand. Vermoedelijk is een van de daken in brand gevlogen door vuurwerk.

Drie huizen in brand door vuurwerk in Heusden (video)

