Drie Bossche vrouwen vrijgelaten na verhoor dodelijk ongeluk Nieuwegein

DEN BOSCH – Drie vrouwen uit Den Bosch, die in de nacht van vrijdag op zaterdag betrokken raakten bij een dodelijk ongeval, zijn na verhoor vrijgelaten. Dit bevestigt een woordvoerder van de politie Midden-Nederland.

Bij het ongeluk kwam een 23-jarige man uit Utrecht om het leven. Een auto botste tegen drie geparkeerde auto’s na een bocht. In het voertuig dat het ongeluk veroorzaakte zaten drie vrouwen uit Den Bosch van 16, 19 en 21.

De politie vermoedt dat er in het voertuig meerdere mensen hebben gezeten. ,,Het kan zo zijn dat er mensen zijn weggelopen na het ongeluk.” Na de aanrijding werd er een Burgernet melding verspreid met de oproep om uit te kijken naar de eigenaar van het voertuig.

,,Deze melding werd gedaan omdat we zo breed wilden zoeken naar meerdere betrokkenen op dat moment. Maar we denken niet dat hij de bestuurder was, de eigenaar is ook geen verdachte in deze zaak.” Volgens de woordvoerder is er nog veel onduidelijkheid over het ongeluk. ,,Dat zijn we nu allemaal aan het uitzoeken. We gaan nu onder meer onderzoek doen naar de betrokkenheid van de drie dames.”