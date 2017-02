Directie autoverhuurbedrijf Tilburg opgepakt wegens witwassen

TILBURG - De politie heeft deze week de drie directieleden opgepakt van een vestiging van een Amerikaans autoverhuurbedrijf in Tilburg. De twee mannen en een vrouw uit Tilburg en Goirle, worden verdacht van witwassen. Bij de vestiging is sprake van een opvallend grote contante geldstroom, stelt het Openbaar Ministerie vrijdag.

Het verhuurbedrijf zou over een periode van ruim twee jaar voor meer dan 750.000 euro cash auto's hebben verhuurd. Het moederbedrijf zegt dat contante betalingen al geruime tijd niet meer worden geaccepteerd. Volgens het OM blijkt uit onderzoek dat betrekkelijk vaak leden van motorclub Satudarah worden aangetroffen in auto's van dit bedrijf. De drie zijn in afwachting van verder onderzoek inmiddels vrijgelaten.



In Tilburg zijn strengere regels voor autoverhuurbedrijven nadat afgelopen zomer uit onderzoek duidelijk werd dat huurauto's populair zijn bij criminelen. Autoverhuurders moeten een vergunning aanvragen die kan worden geweigerd als ondernemers niet door een integriteitstoets komen. De vergunning kan weer worden ingetrokken als de ondernemer betrokken is bij strafbare feiten of van slecht levensgedrag is, staat in een aangepaste verordening.