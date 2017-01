Dader gewapende overval op tankstation in Tilburg nog spoorloos

* UPDATE 10.15 UUR * TILBURG - Een gewapende man heeft vrijdagochtend een overval gepleegd op een een tankstation van AVIA aan de Tilburgse Spoorlaan. Dat meldt de politie. Bij de overval is niemand gewond geraakt.

De overvaller sloeg iets voor zeven uur toe. De medewerkster die de winkel bij het tankstation wilde openen, werd met een op een vuurwapen lijkend voorwerp bedreigd. De dader is er vervolgens te voet vandoor gegaan. De politie heeft in de omgeving gezocht naar de man, maar hem niet meer kunnen vinden.



De dader heeft geld en sigaretten buitgemaakt. De recherche heeft een onderzoek ingesteld.



Eerder overvallen

Het tankstation was al eerder het doelwit van overvallers. In de zomer van 2015 bedreigde een man de pompbediende met een mes en maakte enkele pakjes sigaretten en een klein geldbedrag buit. Ook in 2012 werd een medewerker van het tankstation bedreigd met een mes bij een overval.